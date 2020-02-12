الدكتور الجوهي يلتقي عدد من المستثمرين الحضارم في الخارج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

ضمن رؤية واستراتيجية السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة بسيادة اللواء الركن/ فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة بأن العام 2020 هو عام التنمية والاستثمار في المحافظة التقى مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار الدكتور محمد علي الجوهي عدد من المستثمرين الحضارم في الخارج وذلك خلال زيارته للمملكة العربية السعودية.



وخلال اللقاء نقل الدكتور الجوهي تحيات السيد المحافظ لكافة المستثمرين الحضارم في الخارج وتحدث الدكتور الجوهي عن الاستقرار الأمني الذي تعيشه محافظة حضرموت موضحاً أن المحافظة تعتبر بيئة خصبة للاستثمار خصوصاً مع إعلان السيد المحافظ عن رؤيته بأن العام 2020 هو عام التنمية والاستثمار في المحافظة مؤكداً تشجيع السلطة المحلية وفرع الهيئة العامة الاستثمار للمستثمرين وانجاز معاملاتهم باسرع مايمكن في اطار النافذه الواحدة.

Advertisements

كما أوضح الدكتور الجوهي أننا في فرع الهيئة العامة للاستثمار حريصين جداً على الدفع بعجلة الاستثمار نحو الأمام وذلك من خلال التسهيلات والخدمات التي نقدمها للمستثمر سوا المحلي أو الأجنبي وذلك حسب الانظمة المتبعة بالاستثمار

من جانب آخر أشاد المستثمرين بماتعيشه محافظة حضرموت من استقرار أمني وماتتمتع به من مقومات استثمارية متعددة شاكرين جهود السلطة المحلية بماتقوم به من بسط لنفوذ الدولة وهو ماسينعكس بشكل إيجابي على عملية التنمية وجذب المستثمرين للمحافظة مؤكدين عزمهم على الاستثمار في محافظة حضرموت

وعبر المستثمر الدكتور عادل باسليمان عن رغبته للاستثمار في المجال السياحي موضحاً أن حضرموت تمتلك مقومات التنمية والتقدم في مجال السياحة.

كما أشار المستثمر سالم عبدالله بن طويل إلى أن حضرموت شهدت نقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة في مجال الاستثمار شاكراً جهود السلطة المحلية وفرع هيئة الاستثمار مؤكداً ايضاً رغبته للاستثمار بمشاريع في حضرموت.