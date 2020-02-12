شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير عسكري سعودي يكشف عن مخطط توكل كرمان مع حزب الإصلاح والحوثي في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي حسن الشهري، اليوم، مُخطط القيادية الإخوانية توكل كرمان مع حزب الإصلاح ومليشيات الحوثي في اليمن.



وذكر في تغريدة عبر "تويتر: "توكل كرمان التي ساهمت في قتل مستقبل اليمن تدعوفي رسائل مع فتحي هاشم لتحالف الإصلاح مع الحوثي لتدين لهم جزيرة العرب وأن يكون حزبها تابعاً للحوثي وأن ذلك ما تريده إيران وأنه اتجاه اجباري وهي تؤكدان من يوجه حزب الإصلاح الاخواني هي ايران كما توجه مليشياتها الحوثية افهموا يايمنيين اللعبة".

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