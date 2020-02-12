"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا الأربعاء 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا الأربعاء 12 فبراير /شباط 2020.

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