شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صادم.. ينزل كالصاعقة على راس عبد الملك الحوثي بعد مصرع هذا القيادي الهاشمي..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل قيادي حوثي رفقة عدد من أفراد مجموعته العسكرية شرق مدينة الحديدة، في عملية عسكرية للقوات المشتركة وقوات حراس الجمهوية التي يقودها العميد طارق عفاش.

وأفاد مصدر بالقوات المشتركة لـ“إرم نيوز“ بمقتل القيادي الميداني في ميليشيات الحوثي، أبو عزيز الهاشمي، عندما حاول استهداف أحد الأحياء السكنية المحررة شرق مدينة الحديدة.

وأضاف أن القوات اليمنية ردت على الهجوم بشكل كثيف، ما أدى لمقتل عدد من الميليشيات وإصابة آخرين، دون أن يقدم حصيلة دقيقة.

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ولفت إلى أن ”الميليشيات التابعة لإيران كثفت في الساعات الماضية خروقاتها لاتفاق ستوكهولم، حيث قصفت كافة الأحياء السكنية المحررة بمختلف الأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية“.

وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي قامت بعمليات استهداف للأحياء السكنية ومنازل المواطنين جنوب الحديدة بالأسلحة الثقيلة.