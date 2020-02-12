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عدن - ياسمين التهامي - إصابة اشهر ممثلة خليجية بمرض السرطان والحزن يخيم على الوسط الفني
كشفت الفنانة الكويتية جواهر، عن حقيقة إصابتها بمرض السرطان القاتل، موضحة أنها تتعالج حاليًا من المرض.
وقال حساب هيئة المشاهير، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الفنانة الكويتية جواهر تعالج من مرض السرطان.
جديد اب برس :
وأورد الحساب صوراً من حساب الممثلة الكويتية جواهر على “سناب شات”، وفي إحدهاه تطلب من الله الشفاء، وأن يكتب اسمها مع المتعافين من المرض.
وعم الحزن الوسط الفني الخليجي والعربي , فيما طالب محبي الفنانة من الجميع الدعاء لها بالشفاء .
وعلى صورةٍ أُخرى التقطتها “جواهر” من داخل غرفتها بالمستشفى حيث ترقد، كتبت: “يأتي بها الله . إن الله لطيف خبير”.
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