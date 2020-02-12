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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق كيف حدث ذلك...طفل يمني يسقط الفنانة "نانسي عجرم" أرضا في برنامج ذا فويس كيدز ...والمفاجأة في ردة فعل الجمهور..."الفيديو"

وسط تصفيق حار كردة فعل من قبل الجمهوري الحاضر في مسرح البرنامج وقع موقف طريف بين الفنانة نانسي عجرم والمتسابق الطفل اليمني هشام اليمني على مسرح برنامج ذا فويس كيدز ، بعد أن أخبر الطفل لجنة التحكيم أنه يجيد المصارعة. وعندما حانت لجنة الاختيار أصرت نانسي عجرم على أن يختارها المتسابق، وهنا قاطعها الفنان عاصي الحلاني ليسأله عن هواياته الأخرى فأجاب بأنه يجيد المصارعة، فطلب منه عاصي أن يختار أحد من الحكام لكي يصارعه على المسرح، فأخذت الفنانة اللبنانية تطلب من المشترك أن يختارها وعلى إثره نفذ طلبها. جديد اب برس : Advertisements صعدت نانسي عجرم على المسرح بجانب الطفل وطلبت منه أن يعلمها حركات المصارعة ويجربها عليها، فنفذ الطفل كلامها فتظاهرت في هذه اللحظة بأنه تمكن منها وسقطت على الأرض في مشهد طريف أدخل الجميع في نوبة ضحك. وفي النهاية، استطاعت نانسي عجرم أن تقنع المشترك اليمني لكي ينضم إلى فريقها، ومنحته عباءة "سوبر مان". يذكر أنه تبدأ مرحلة المواجهة من الحلقة المقبلة، من أجل تصفية المشتركين للنهائيات.

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