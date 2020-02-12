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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا قبل لحظات..شيخ جنوبي بارز يباغت الجميع ويصعق ولي عهد ابو ظبي برسالة صادمة هزت وجدان كل ابناء الجنوب ( صورة الشيخ + نص الرسالة )



حضر إلى مقر صحيفة "عدن الغد" الشيخ عوض احمد حسين الربيزي من مشائخ منطقة حطيب بشبوة ويسكن بمدينة عتق لتوجيه مناشدة إلى سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابوظبي .

وقال الربيزي ان ابنه سالم عوض الربيزي اعتقال بتاريخ 10 يونيو 2018 من منزله بمدينة عتق على يد قوات النخبة .

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وأوضح الربيزي ان قوات النخبة نقلت ابنه إلى سجن بلحاف حيث تم اعتقاله هناك منذ ذلك الحين .

واشار الربيزي إلى ان ابنه لم يرتكب أي جريمة تستوجب كل فترة الاعتقال هذه .

وأوضح الربيزي إلى ان ابنه نقل إلى سجن الريان بمدينة المكلا حيث لم تسمح لاسرته الاتصال به أو التواصل معه أو زيارته .

ووجه الربيزي مناشدة عاجلة إلى سمو ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد مطالبا اياه بالتوجيه باطلاق سراح ابنه