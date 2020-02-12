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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن بريك يهاجم الإصلاح ويؤكد: لا يوجد عدو للحوثي سوى هذه الجهات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قال نائب رئيس المجلس الانتقالي، هاني بن بريك، إنه لا يوجد عدو للحوثي سوى السعودية والإمارات والجنوب بقيادة المجلس الانتقالي والمقاومة الوطنية اليمنية بقيادة طارق عفاش.
وأضاف، عبر حسابه على تويتر: كل من كان مع هذه الجهات الثلاث، ولا يمكن التحرر من الحوثي إلا بهؤلاء، ما عدا هذا فكله نهب وكذب ودجل وإطالة للحرب وتمكين للحوثي وموت للشعبين وضياع لكل التضحيات.
وتابع: إما تكون تبع السعودية والإمارات، أو تبع الجنوبيين بقيادة الانتقالي، أو تبع طارق عفاش، أو مع هذه الجهات الثلاث، أو تكون تبع شرعية الإخونج وأنت جنوبي اختر لنفسك ولاتتحدث عما ليس بيدك.
وختم تغريدة بالقول: كن شجاعا وقل أنا مع الشرعية في الوحدة ولا أقبل باستقلال الجنوب وسيأتيك الجواب من أقرب الناس إليك.
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