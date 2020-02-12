شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إب.. تشييع الشيخ الوعيل تتحول لمسيرة حاشدة طالبت بالقصاص من القتلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020 إب - الخليج 365 شيع المئات من أبناء محافظة إب، جثمان الشيخ عبده محمد الوعيل.

ووفقا لمصادر محلية، فإن التشييع كان بمثابة مسيرة حاشدة طالبت بالقصاص من القتلة ومن يقف خلفهم. Advertisements وذكرت المصادر، أن أسرة الشيخ عبده محمد الوعيل والذي قتل برصاص أحد عناصر مليشيات الحوثي الشهر الماضي منعت قناة المسيرة من حضور الجنازة والتوثيق فيها. وتعد هذه رسالة واضحة الدلالة لاتهام المليشيا بالوقوف وراء الحادثة التي أودت بحياة الشيخ الوعيل.

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