عاجل : بأمر مباشر من الملك سلمان ...صدور قرار ملكي بإعدام هذه الشخصية العامة وصلبة في مكان عام بعد أرتكابة هذه الجريمة ..."لن تصدق من يكون"

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عدن - ياسمين التهامي - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا اليوم، بتنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق مواطن سعودي أقدم على قتل آخر بالرصاص.وقال ت وزارة الداخلية في بيان لها، إن علي بن عطية بن هيازع آل ع

طاف الغامدي سعودي الجنسية أقدم على قتل سعد بن علي بن أحمد العمري الزهراني سعودي الجنسية وذلك بإطلاق النار عليه مما نتج عن ذلك وفاته

وتابع البيان وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وتأجيل استيفائه حتى بلوغ رشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه، ثم إلحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من قاتل موروثهم، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدرأمر ملكيبإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ علي بن عطية بن هيازع الغامدي اليوم 13 / 05 / 1441هـ، في محافظة المخواة بمنطقة الباحة.

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