شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما تحتاج معرفته عن هواتف سامسونغ الثلاثة الجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هذا ما تحتاج معرفته عن هواتف سامسونغ الثلاثة الجديدة

أعلنت شركة سامسونج مساء امس عن الجيل الجديد من هواتف غالاكسي إس ” Galaxy S”، وذلك خلال حدث “Samsung Galaxy Unpacked”، المقام في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

انتشرت الكثير من التسريبات حول الهواتف الجديدة خلال الأشهر الماضية، وبعد إعلان الشركة عنها تبين أنها تتطابق مع تلك التسريبات، وقالت الشركة عن تلك الهواتف إنها ستغير بصورة جذرية الطريقة التي نتعامل بها مع عالمنا ونلتقط بها الصور لأنها تقدم كاميرا تجمع الذكاء الاصطناعي مع أكبر مستشعر للصور من سامسونج لالتقاط صورة بجودة مذهلة.

جديد اب برس :

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وكشفت الشركة عن موعد إطلاق الهواتف الجديدة والذي سيكون بدءًا من 6 مارس المقبل، باللونين الرمادي للهواتف الثلاثة، واللون الأسود لهاتفي غالاكسي إس20 بلس، وغالاكسي إس20 ألترا، واللون الوردي لهاتف غالاكسي إس20، والأزرق لهاتف غالاكسي إس20 بلس.

أولا: هاتف غالاكسي إس20 “Galaxy S20”

يأتي هذا الهاتف بشاشة من نوع “Dynamic AMOLED 2X” بقياس 6.2 بوصات ودقة 3200×1440 بكسل، ويدعم تقنية HDR+، كما يأتي بمعدل تحديث 120 هرتز.

تتضمن الشاشة الكاميرا الأمامية على غرار هواتف العام الماضي، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميغابكسل وفتحة عدسة f/2.2، ويضم 3 كاميرات خلفية الأولى بدقة 12 ميغابكسل لكاميرا التصوير العريض بزاوية 120 درجة، وفتحة عدسة f/2.2، وتأتي الكاميرا الثانية بنفس الدقة ولكن مع فتحة عدسة f/1.8، أما كاميرا تصوير العمق Telephoto فتأتي بدقة 64 ميغابكسل وفتحة عدسة f/2.0، وتدعم هذه الكاميرات تقنية التثبيت البصري، وكذلك التركيز التلقائي المزدوج البكسل وفائق السرعة.

يصل وزن الهاتف إلى 163 غراماً، وسمكه 7.9 ميليمترات، ويأتي بذاكرة وصول عشوائي بحجم 12 غيغابايت من نوع LPDDR5 لطراز الجيل الخامس 5G، وبحجم 8 غيغابايت لطراز الجيل الرابع LTE.

أما ذاكرة التخزين الداخلية فتأتي بسعة 128 غيغابايت، وقابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

يعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 2.0″” المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10، ويحتوي على بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة، تدعم تقنية الشحن اللاسلكي السريع، كما يحتوي على حساس بصمة بالأمواج فوق الصوتية تحت الشاشة.

ثانيا: هاتف غالاكسي إس20 بلس “Galaxy S20 Plus”

يشترك هذا الهاتف مع الهاتف السابق في نوع الشاشة ودقتها والتقنيات المدعومة، ولكن بقياس 6.7 بوصات، ويشترك معه أيضا في دقة الكاميرا الأمامية، بينما يضم 4 كاميرات خلفية، تتماثل الثلاث الرئيسية مع كاميرات الهاتف السابق، ولكن هناك عدسة رابعة لدعم تقنية DepthVision.

يزن الهاتف 186 غرامًا، ويأتي بسمك 7.8 ميليمترات ، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 12 جيجابايت من نوع LPDDR5 لطراز الجيل الخامس 5G ، وتصل مساحة التخزين الداخلية إلى 128 غيغابايت، أو 256 غيغابايت، أو 512 غيغابايت، وذلك مع إمكانية التوسعة حتى 1 تيرابايت.

ويقدم طراز الجيل الرابع LTE، ذاكرة رام بحجم 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت، وبطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة.

ثالثا: هاتف غالاكسي إس20 ألترا “Galaxy S20 Ultra”

يشترك مع هاتفي غالاكسي إس20، وغالاكسي إس20 بلس في نوع الشاشة ودقتها والتقنيات المدعومة، ولكنها تأتي بقياس 6.9 بوصة، كاميرته الأمامية بدقة 40 ميغابكسل وبفتحة عدسة f/2.2.

يضم أربع كاميرات خلفية، إحداها بدقة 108 ميغابكسل، وتأتي كاميرات التصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة بدقة 12 ميغابكسل، أما الكاميرا الثالثة فبدقة 48 ميغابكسل، والرابعة تدعم تقنية DepthVision.

يصل وزن الهاتف إلى 220 غراماً، وسمكه 8.8 ميليمترات ، وبذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 12 غيغابايت أو 16 غيغابايت من نوع LPDDR5، لطرازي الجيل الخامس 5G والجيل الرابع LTE.

تصل ذاكرة التخزين الداخلية إلى 512 غيغابايت، وهناك خيار 16 جغيغابايت لذاكرة رام، وبحجم 128 غيغابايت أو 256 غيغابايت لخيار 12 غيغابايت، وتصل سعة بطاريته إلى 5,000 ميلي أمبير/ ساعة.