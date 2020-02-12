شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مصدره ارتيريا وجيبوتي ...الاعلان عن خطر يهدد "اليمن" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر مسؤولون في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من آفة الجراد الصحراوي غير المسبوقة التي تجتاح دول شرق أفريقيا وتهدد الأمن الغذائي لملايين المواطنين الذين يعانون أصلا من أزمة غذائية حادّة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك لمنظمة الفاو ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في مقرّ الأمم المتحدة أمس الاثنين، أبدى المسؤولون قلقهم بشأن تكوّن أسراب جديدة في إريتريا وجيبوتي والمملكة السعودية والسودان واليمن مع استمرار انتشار الجراد على جانبي البحر الأحمر.

جديد اب برس :

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وأوضح رئيس شعبة الطوارئ والتأهيل في الفاو، دومينيك بيرجون، أن الجراد ينتقل جنوبا وشمالا، وعندما وصل إلى اليمن جنوبا وجد بيئة خصبة كالرطوبة لوضع البيض. وعند موسم الجفاف في اليمن انتقل في حزيران/يونيو 2019 إلى شمال شرق إثيوبيا وشمال الصومال وعادة ما ينخفض تأثير الجراد مع ارتفاع الحرارة والجفاف.

وحول أسباب تفشي ظاهرة الجراد الصحراوي، ربط بيرجون بين هذه الظاهرة وتغيّر المناخ. وقال "إن السبب الرئيسي هو حدوث إعصاريْن في المحيط الهندي في أيار/مايو وتشرين الأول/أكتوبر 2018، وهو ما تسبب برطوبة عالية في المنطقة الواقعة بين اليمن وعُمان والسعودية التي يُطلق عليها "الربع الخالي" وهي منطقة لا يمكن الوصول إليها بسبب طبيعتها. وقد انتعش الجراد هناك وتكاثر بكثرة."

وحذرت الفاو من أنه إذا لم يتوقف هطول الأمطار التي تفوق معدلها السنوي وإذا لم تفلح عمليات السيطرة في إيقاف الجراد، يمكن للآفة أن تنتشر في شرق أفريقيا قبل انتهاء عام 2020، وهو ما سيحمل تداعيات خطيرة على المنتوجات الزراعية والمراعي في جميع أنحاء المنطقة وسيعرّض الأمن الغذائي للخطر في الوقت الذي يعاني ملايين الأشخاص أصلا من انعدام أمن غذائي حادّ.