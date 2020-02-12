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عدن - ياسمين التهامي - بحيلة غير متوقعة...فتاة تنصب على شركة تأجير سيارات في مبلغ ضخم
في واقعة غريبة من نوعها ، تواجه طالبة خليجية بالإمارات تهمة النصب والإحتيال على مكتب تأجير سيارات فارهة في مبلغ 75 ألف درهم ثمن مدة تأجيرها ، إذ يبلغ إيجارها الشهري 24 ألف درهم .
وفي التفاصيل ، فقد قامت الفتاة بإستغلال النقاب في إخفاء هويتها ، واستعانت بصورة الهوية الوطنية وصورة رخصة القيادة لفتاة أخرى تعمل موظفة ليتم توريطها في دفع المبلغ .
جديد اب برس :
وبالفعل نجحت خطة الفتاة المتهمة ، واستخدمت السيارة الفارهة بلا مقابل ، فيما كانت زميلتها مطالبة بدفع المبلغ .
وقامت المجني عليها بالإبلاغ عن عدم صحة تأجيرها للسيارة ، وعليه تم التوصل للمتهمة التي استولت على مستندات شخصية لا تخصها لهذا الغرض .
وتمُثل المتهمة أمام محكمة جنايات دبي ، ليتم البت في أمرها خلال الجلسة المقبلة .
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