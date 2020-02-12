شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة "مروعة" جديدة حول فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
جديد اب برس :
كشفت دراسة حديثة عن طبيعة الانتشار المروعة لفيروس كورونا الجديد، حول العالم.
فوفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن"، يكشف رسم بياني كيفية تحرك 5 ملايين من سكان ووهان الصينية، من نقطة تفشي الفيروس قبل وضع المدينة في الحجر الصحي.
ووفقا للدارسة التي أجرتها جامعة ساوثهامبتون البريطانية، تم الاستعانة بالبيانات التقنية للتنبؤ بالانتشار مع التوصل إلى نتائج مروعة.
وسافر الآلاف جوا مع تحديد بيانات سفرهم إلى 382 مدينة خارج الصين، في الأيام التي سبقت 23 يناير/ كانون الثاني تاريخ إغلاق ووهان.
ويحذر فريق البحث من أن غالبية المدن كانت في آسيا، ولكن المراكز الرئيسية في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا برزت في الدراسة.
وشدد الباحثون على ضرورة فحص الواصلين لها في المدن ذات الخطورة العالية قبل شهر أبريل/ نيسان المقبل، للحد من انتشار الفيروس في نطاق أبعد.
وسافر العشرات من الصينيين المحتمل إصابتهم بالعدوى إلى تايلاند واليابان وهونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وماليزيا وسنغافورة وفيتنام وأستراليا، كما انتشروا في مصر وجنوب إفريقيا وإثيوبيا والمغرب ونيجيريا وكينيا.
وناشد الخبراء جميع المدن بضرورة الاستعداد لاحتواء انتشار فيروس كورونا القاتل.
وقال جين دونغ يان، عالم الفيروسات في جامعة هونغ كونغ: "لقد فات الأوان. هناك 5 ملايين خارج الصين يتجولون في أماكن أخرى. هذا تحد كبير".
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