مقطع مسئ لشاب وفتاة داخل مسجد.."شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - أثار شاب وفتاة، جدلا واسعا، بظهورهما خلال مقطع فيديو، بملابس غير محتشمة داخل أحد المساجد التاريخية في سلطنة عمان.
وأظهر المقطع الشاب والفتاة يؤديان حركات معينة على أنغام الموسيقى، في مسجد الشرع ببلدة تنوف بولاية نزوى بسلطنة عمان.
جديد اب برس :
واعتبر متداولو المقطع، أن ما حدث إساءة كبيرة لهذا المعلم التاريخي، مطالبين بمحاسبتهما.
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