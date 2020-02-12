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عدن - ياسمين التهامي - بتغريدة على تويتر ...سميع يثير جنون أنصار علي عبدالله صالح .."صورة"

أثار محافظ محافظة المحويت في الحكومة الشرعية صالح سميع، جنون أنصار الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، بتغريدة على "تويتر".

وبحسب متابعة (أحداث نت)، قال سميع بأن "يوم ‎اا فبراير 2011 م، كان بالنسبة لأصحاب وأنصار ‎مشروع التوريث ‎العفاشي كيوم 26 سبتمبر بالنسبة لأسرة آل حميدالدين".

جديد اب برس :

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وأضاف: "فكما قضت الأولى على مشروع التوريث المرفوض في ظل نظام النظام الجمهوري، قضت الثانية على النظام ‎الملكي وتوارث السلطة فيه من الآباء إلى الأبناء.. ومن ثم فلا غرابة".

ولاقت تغريدة سميع ردود فعل صاخبة من أنصار صالح، والذين اعتبروا حملوا ذكرى فبراير جميع مشاكل اليمن وعلى رأسها تسهيل السيطرة الحوثية على صنعاء والسماح بالتمدد الإ الإيراني في اليمن.