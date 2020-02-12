شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام وعاجل لجميع الفتيات .. هذه التطبيقات تصور النساء وتنشرها كمحتوى إعلاني دون أن تدري والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشر الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي راكان العتيبي مقطع فيديو جديد عبر حسابه بموقع سناب شات حذر فيه الفتيات من الوقوع ضحايا لعملية نصب وخداع من تطبيقات إلكترونية تصور الفتيات وتنشر صورهن كمادة إعلانية على الإنترنت.



وأوضح راكان أن معظم المواد الإعلانية التي تحتوي على صور أو فيديوهات لفتيات تكون بدون علمهن ويستغلها القائمون على التطبيقات بنشرها بشكل مخالف مثلا الإعلانات التي تظهر صورة فتيات وصوت شخص أخر في يوتيوب.

مؤكدًا على الفتيات أنهن لايستطعن الحصول على حقوقهن ورفع دعاوي قضائية لأن النظر في هذه الموضوعات يكون خارج السعودية .. ووجه راكان العتيبي نفس التحذير للشباب أيضًا.

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