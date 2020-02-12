شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان..الشرعية تقصم ظهور كل المغتربين اليمنيين في السعودية وتعلن رسميا هذا الخبر الصادم الذي اشعر اليمنيين بالذل والمهانة وابكاهم من شدة القهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..الشرعية تقصم ظهور كل المغتربين اليمنيين في السعودية وتعلن رسميا هذا الخبر الصادم الذي اشعر اليمنيين بالذل والمهانة وابكاهم من شدة القهر

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