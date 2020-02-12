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صنعاء - ياسمين الخيامي - طارق عفاش يثلج صدور الجميع ويوجه ضربة ساحقة لــــ" ابو علي الحاكم " والخبر ينزل كالصاعقة على راس عبد الملك الحوثي بعد مصرع هذا القيادي الهاشمي

2020/02/12 الساعة 11:37 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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