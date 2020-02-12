خبير إستراتيجي يكشف حلول الأزمة اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

الشحات غريب

كشف الخبير العسكري والإستراتيجي العميد الركن علي ناجي عبيد، هو حل الأزمة اليمنية.

وقال عبيد في حواره لــ "الخليج 365"، الحل في إيقاف الحرب والإنتقال الى مرحلة السلآم، فالشعب اليمني شبع حروب بمآسيها المتعددة، فمليشيا الحوثي لا يبدو عليها الجنوخ للسلام من خلال التصعيد الفج في الأيام القليلة الماضية.

فلا بد من حل القضية الرئيسية وهي القضية الجنوبية على مبدأ إعادة إنتاح الوحدة .

أسسه التالية :

◄الإعتراف بفشل وحدة ٢٢ مايو ١٩٩٠.

◄فشل أساليب العنف في التمسك بالوحدة كما حصل في حرب ١٩٩٤م وحرب ٢٠١٥ التي لم تزل مشتعلة .

Advertisements

◄إدانة تلك الحروب ومعالجة آثارها المباشرة وغير المباشرة .

◄إستعادة وضعي الدولتين في الشمال والجنوب إلى ما كانتا عليه قبل ٢٢ مايو ١٩٩٠.

◄تيسير التنقل بين الدولتين بإجراءات خاصة .

◄الحفاظ على مصالح كل طرف المتكونة لدى الطرف الآخر .

◄أولوية العمل والاستثمار حق لموطني كل طرف لدى الآخر .

◄توحيد المناهج التعليمية في الدولتين على أسس عصرية .

◄التنسيق الدفاعي والأمني تحت مظلة الأمن الخليجي وإتفاقية الدفاع العربي المشترك .

إقليميا

◄سعي دول مجلس التعاون الخليجي لضم الدولتين إلى عضوية المجلس .

◄تشكيل تحالف عربي شعبي قومي يواجه تلك القوى الظلامية المتطرفة التي سعت خلال ما يقارب القرن إلى تحطيم محاولات قيام الدولة المدنية.