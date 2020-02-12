شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير عسكري يوجه رسالة عاجلة للحكومة الشرعية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه الخبير العسكري والإستراتيجي العميد الركن علي ناجي عبيد، رسالتك للحكومة الشرعية.



وقال عبيد في حواره لــ "الخليج 365، بحكم إتفاق الرياض ببنوده المزمنة من المفترض أن هذه الحكومة الطويلة بلا طائل العريضة مع كل إعتراض أن تكون في حكم الماضي، بفعل بقائها القسري أدعوها إلى تنفيذ التزاماتها من اتفاق الرياض الذي تخافه وتخشاه المليشيات الحوثية و تتمناه بقية القوى السياسية والجماهير العريضة على طول البلاد وعرضها جنوبا وشمالا، وبالتنفيذ تكون الحرب إنتقلت نقلة إيجابية إلى الأمام على طريق السلم الذي ينشده كل المجتمع بل والمجتمع الدولي والإنساني على وجه المعمورة إذا ما علمنا أن الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية تصنف أن الحرب أنتجت أكبر مأساة إنسانية على وجه الأرض ، أرى أن أول معالجاتها الناجعة تبدأ بتنفيذ إتفاق الرياض.

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