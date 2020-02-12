التوقيع في القاهرة على عقد إطلاق تلفزيون حضرموت على النايل سات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

القاهرة - الخليج 365

فيما يبدأ الرسمي للبث التجريبي بتاريخ 20/2/2020، وقع بالعاصمة المصرية "القاهرة" اليوم، على عقد اتفاق بين قطاع تلفزيون حضرموت ويمثله رئيس القطاع، مجاهد سالمين بن علي الحاج، ورئيس مجلس إدارة القمر الصناعي النايل سات "وزير الاعلام المصري الأسبق"، اللواء أحمد أنيس، يقضي باطلاق قناة حضرموت الحكومية الرسمية على باقة القمر الصناعي المصري "النايل سات".



وبحسب متابعة "الخليج 365"، فبموجب العقد يبدأ إطلاق شارة القناة على التردد "11137" رأسي، بتاريخ 2020/2/20م، وسيتاح للمشاهد رؤية القناة بحجز 7 ميقا ، بدقة "FHD" حرصاً على ضمان البث بدقة عالية مع التميز بجودة الصورة.

وحظي تلفزيون حضرموت - بموجب العقد - على امتيازات خاصة من إدارة "النايل سات" أهمها تكفّل القمر الصناعي المصري بتدريب 10 فنيين من تلفزيون حضرموت سنوياً بالمقر الرئيس "للنايل سات" بجمهورية مصر العربية في المجالات الفنية كافة .

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وجرى خلال مراسم توقيع العقد، مناقشة ما ستقدمه القناة للمشاهد العربي، والتأكيد على رسالة السلام والمحبة، وإبراز حضرموت والوطن للعالم، وتطرق رئيس قطاع تلفزيون حضرموت في حديثه الى البرامج التوعوية والتثقيفية والتعليمية التي ستشملها الخارطة البرامجية لتلفزيون حضرموت في مرحلة البث الرسمي، والتي ستركز على إبراز حضارة وتاريخ حضرموت ودور الحضارمه في نشر الاسلام في أرجاء المعمورة، بالأضافة الى إبراز المناشط التنموية في المحافظة وعموم الوطن، والإقتراب من المواطنين وجعلها مرآة لتطلعاتهم .

ويجري حالياً بث شارة القناة على أكثر من تردد من بينها التردد المعتمد، وذلك في المرحلة التجريبية الحالية التي منحها القمر الصناعي "النايل سات" للتأكد من جودة البث.

ويعد قطاع تلفزيون حضرموت أحد المنجزات والمشاريع الكبيرة للمحافظة والوطن التي تحققت هذا العام٢٠٢٠م، وتنطلق في بثها من مدينة المكلا عاصمة حضرموت، وتتبع المؤسسة العامة اليمنية للاذاعة والتلفزيون تحت مظلة الحكومة الشرعية.