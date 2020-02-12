خبير عسكري يكشف المستفيد من التباطؤ والتلكؤ في تنفيذ بنود الاتفاق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

الشحات غريب

كشف الخبير العسكري والإستراتيجي العميد الركن علي ناجي عبيد المستفيد من التباطؤ والتلكؤ في تنفيذ بنود الاتفاق؟



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وقال عبيد في حواره لـ الخليج 365 ، لا شك أول المستفيدين هي الميليشيات الحوثية ومن ورائها والدليل ما حصل ويحصل في جبهات نهم وصرواح ومارب والجوف إلخ.

المستفيد الثانى هو ذلك الطرف الذي سعى إلى إطالة أمد الحرب والذي يعتقد الكثير بأنه مكون من جناحين

الجناح الأول وهو الإخواني الذي ينفذ توجيهات حركة الإخوان المسلمين العالمية والتي لها ثأر مع كل دول التحالف وتحديد المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة لأسباب يعرفها الجميع، تلك الحركة التى اعتبرت حرب اليمن هبة من السماء لأخذ ثأرها من خلال استنزاف دول التحالف بإطالة أمد الحرب بما يؤدي إلى خلق ظروف سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية واجتماعية مختلة في مجتمعات تلك الدول وبالتالي تمكن الحركة من الانقضاض على أنظمتها والتي تعتبرها أنظمة هشة وبلدان ثرية ذات مواقع استراتيجية و رمزيات دينية وتاريخية تمكنها من خلال الإنقضاض عليها من بناء دولتها المنشودة دولة الخلافة الإسلامية، لذا لا أعتقد أن هنآك تلكؤ أو تباطؤ في التنفيذ بل رفض تام للإتفاق، والتحالف لا شك يدرك ذلك بل والمجتمع اليمني جنوبه وشماله وكل المحتمع الدولي والذي سيسعى إلى الضغط على ذلك الطرف الرافض في سبيل تنفيذ التزاماته.