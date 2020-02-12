الحديدة.. المليشيا تطلق النار صوب القرى والعزل السكنية بالدريهمي بشكل هستيري 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020 الحديدة - الخليج 365 شنت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن عمليات استهداف وقنص طالت قرى وعزل سكنية في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة بالأسلحة المتوسطة والقناصة في إطار خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية.

Advertisements وقالت مصادر محلية في الدريهمي إن قناصة المليشيات قامت بإطلاق النار صوب القرى والعزل السكنية المكتضة بالسكان بشكل هستيري. وذكرت المصادر أن المليشيات استهدفت مزارع المواطنين جنوب الدريهمي مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وأسلحة الدوشكا عيار 12.7 وسلاح معدل البيكا. وتواصل مليشيات الحوثي إرتكاب جرائمها الإنسانية بحق المدنيين الأبرياء بقصف واستهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين ومزارعهم في مختلف مديريات محافظة الحديدة منذ سريان الهدنة الأممية العام الماضي.

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