قصف حوثي عشوائي على الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020 الحديدة - الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وقالت مصادر محلية بأن مليشيات الحوثي قصفت منازل المواطنين بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وبقذائف مدفعية الهاون عيار 82 بشكل هستري. Advertisements وأضافت المصادر أن المليشيا فتحت نيران أسلحتها المختلفة على الاحياء السكنية شمال المديرية مستخدمة الأسلحة الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وبسلاح معدل البيكا وبالأسلحة الخفيفة والأسلحة القناصة بشكل همجي. يذكر أن مليشيات الحوثي تواصل عمليات قصف وإستهداف الأحياء السنكية ومنازل المواطنين في مختلف مديريات الحديدة في ظل صمت وتجاهل الأمم المتحدة تجاه الجرائم الحوثيين الذين راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء.

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