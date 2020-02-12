- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شهيدان من قوات الجيش و11 جريحا بقصف حوثي في لودر بأبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020
الخليج 365 ـ أبين
قتل جنديان وأصيب 11 آخرون في هجوم صاروخي أستهدف لواء الأماجد الواقع في مدينة لودر شمالي شرق أبين، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.
وذكر مصدر عسكري أن مليشيا الحوثي شنت قصفا بصواريخ الكاتيوشا استهدف لواء الأماجد الواقع في بلدة المنياسة شرقي مدينة لودر وبحسب المصدرين فإن جنديين قُتلا وأصيب 11 آخرون في الهجوم.
وتابع أن صواريخ سقطت في ثلاثة مواقع متفرقة في محيط اللواء وسقط أحد الصواريخ بالقرب من مطبخ اللواء في حين سقط صاروخ آخر قرب موقع كتيبة قيادي في المعسكر يدعى الدماني.
وأوضح أن الصواريخ أُطلقت من قمة عقبة ثره الجبلية الفاصلة بين مديريتي لودر ومكيراس حيث تتمركز قوات تابعة للحوثيون منذ ثلاثة أعوام.
كانت هذه تفاصيل خبر شهيدان من قوات الجيش و11 جريحا بقصف حوثي في لودر بأبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.