خبير عسكري: الإصلاح سبب تأخر الحسم وأخطر من يهدد أمن المملكة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

دعا الخبير العسكري الجنوبي، خالد النسي، إلى سحب الملف اليمني من قيادات حزب الإصلاح.



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وأضاف العميد خالد النسي، في تصريحات نقلته عنه وسائل الإعلام، ان السعودية مستهدفة من اكثر من طرف واذا استمرينا بنفس السياسة المتبعة سنخسر كثيرا وسنجد أنفسنا وصلنا الى نقطة اللاعودة.. لافتا إلى أنه يجب تعديل الخطة لمواجهة الأخطار.

وتابع: لابد من تعديل التعامل مع الملف اليمني وسحبه من قيادات حزب الاصلاح لأنهم سبب تأخير الحسم العسكري وهم أخطر من يهدد أمن المملكة.