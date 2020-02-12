شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منها شرعية الإخوان.. المطيري تقسم الحكومة الشرعية لأربعة أقسام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020 عدن - الخليج 365 أفادت الكاتبة والباحثة السياسية نورا المطيري، بأن حكومة الشرعية تقسم إلى أربعة أقسام.

Advertisements وقالت المطيري، في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" "‏تنقسم الشرعية إلى أربعة أقسام: الرئيس هادي ورئيس الوزراء معين عبد الملك وحدهما قسما، وشرعية مدراء المكاتب والمستشارين الفاسدين المتنفعين من إطالة أمد الحرب". ومضت: "شرعية منشقة تكون جبهة مستقلة كالجبواني والميسري ومن يتبعهم.. وشرعية حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي وحلفائهم".

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