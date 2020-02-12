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ناشط سياسي يكشف كافة الوسائل التي استخدمها الإصلاح ضد شعب الجنوب 

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

ناشط سياسي يكشف كافة الوسائل التي استخدمها الإصلاح ضد شعب الجنوب 

عدن - الخليج 365

كشف الناشط السياسي أحمد الربيزي، عن  الوسائل التي استخدمها حزب الإصلاح ضد شعب الجنوب.

 

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وقال الربيزي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365"  "‏‏لدينا تجارب عديدة خلال مسيرة نضالنا، منذ الغزو في٩٤م، فقد راهنوا على وأد ثورة شعبنا".

 

واختتم : "استخدموا كافة الوسائل بدءًا من شراء ذمم البعض، مروراً بعقد المؤتمرات وحياكة المؤامرات، وصولا إلى القمع والقتل بدمٍ بارد، والاعتقال والتنكيل ونشر الإرهاب، ولكن شعبنا صامداً، وسيظل يفشل كل المؤامرات".

 

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