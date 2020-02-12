العولقي: الجنوب لم يقدم عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ليكون الإصلاح هو البديل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قال ثابت سالم العولقي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، إن الجنوبيين لم يقاوموا ويقدموا ٢٠ ألف شهيد و ٣٠ الف جريح ومعاق لإسقاط عبدالملك الحوثي ومشروعه من أجل أن يكون البديل هو علي محسن الأحمر ومحمد اليدومي وعبدالمجيدالزنداني ومشروع حسن البناء وسيد قطب وعبدالله عزام.

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وأضاف العولقي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن المشهد السياسي لا يحتمل المزيد من التعقيد في الجنوب خاصة واليمن عامة.

وقال في تغريدة أخرى: بعدما قامت القاعدة بتفجير منزل قائد الحزام الأمني بالمحفد قبل يومين عادت اليوم لتقتل الضابط في الحزام عيران علي عوض.

وأكد أن القاعدة تتحرك بأريحية في نقاط الشرعية من العرم شبوة إلى معوان المحفد وتغذيتهم تأتي من معسكر الإخوان في جبل عكد والمهمة تصفية منتسبي الحزام والمقاومة الجنوبية.