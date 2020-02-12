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عدن - ياسمين التهامي - انقلاب مفاجئ على محمد بن سلمان.. وهيئة كبار العلماء تصدر البيان رقم1

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حساب "مجتهد" على "تويتر"، إن هيئة كبار العلماء في السعودية تلقت رسالة مطولة شديدة اللهجة من مجموعة من النشطاء بعد حفل" إم دي أل بيست".













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