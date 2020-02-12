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عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن: سلطان عمان “هيثم بن طارق” يتفاجئ قبل قليل بخبر كالصاعقة .. والرعب يعصف بقلوب العمانيين (شاهد)





عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن: سلطان عمان “هيثم بن طارق” يتفاجئ قبل قليل بخبر كالصاعقة .. والرعب يعصف بقلوب العمانيين (شاهد) تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، رسالة خطيرة أثارت الذعر بين المواطنين والمقيمين، فيما تحرك السلطات بشكل عاجل لمواجهتها. وذكرت الرسالة التي بدأت على جروبات في تطبيق “واتس آب”، أنه تم تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا القاتل في مركز صحي الموالح، وأنه ينتشر بسرعة. من جانبها، ردَّت وزارة الصحة العمانية على حسابها الرسمي في “تويتر”، قائلة: “يتم حاليًا تداول رسائل حول وجود حالة مصابة بفيروس كورونا”. سلطان عمان “هيثم بن طارق” وأضافت “الصحة العمانية”: “تود الوزارة التأكيد بأن هذه المعلومات غير صحيحة ولم يتم تسجيل أي حالة بالسلطنة حتى الآن”. وختمت الوزارة بالتأكيد على أنه “سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد ناشري الإشاعات”، وأهابت بالجميع للرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات. وكانت حكومة سلطنة عمان، قررت تعليق الرحلات الجوية بين السلطنة والصين، بسبب فيروس كورونا الذي تسبب في قتل 361، وزاد عدد الإصابات الإجمالي إلى 17205 إصابات.







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