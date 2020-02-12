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عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو.. السلطات السعودية تباغت الجميع وتصعق مليار مسلم بمخالفتها للشريعة الاسلامية بتوجيهات رسمية صارمة تمنع هذه الفئة من الزواج بسعوديات او يمنيات





عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو.. السلطات السعودية تباغت الجميع وتصعق مليار مسلم بمخالفتها للشريعة الاسلامية بتوجيهات رسمية صارمة تمنع هذه الفئة من الزواج بسعوديات او يمنيات رغم ان الشريعة الاسلامية لم تحدد عمر الراغبين في الزواج وان هذا الامر رهنا بولي امر المتزوجة او المتزوج الا ان وزارة العدل السعودية حددت العمر لمن يرغب في الارتباط والزواج . فقد حددت وزارة العدل السعودية السن المسموح للزواج حيث منعت ا المحاكم من إجراء أي عقود زواج لمن هم دون 18 عاما، وذلك بحسب وزارة العدل. وقالت الوزارة، في بيان، إنها دعت في تعميم لها المحاكم كافة ومأذوني عقود الأنكحة إلى "عدم إجراء أي عقود زواج لمن يقل عمره عن 18 عاما، وإحالة ما يردهم إلى المحكمة المختصة لاستيفاء ما ورد في الفقرة (16 - 3)، والرفع عمن يخالف ذلك من المأذونين". ​وأكدت أن "الفقرة المشار إليها من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل نصت على أنه يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن ثمانية عشر عاما لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكرا كان أو أنثى". كما أوضحت أنه "ورد للوزارة استفسارات عن عقود زواج تم إجراؤها لمن هم أقل من 18 عاما".







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