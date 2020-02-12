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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. وزارة العدل السعودية تعلن رسميا السماح بالزواج من سعوديات لأبناء هذه الجنسية وبشروط سهلة وميسرة وتحذر المحاكم والقضاة من تحرير عقود نكاح لهذه الفئة





عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. وزارة العدل السعودية تعلن رسميا السماح بالزواج من سعوديات لأبناء هذه الجنسية وبشروط سهلة وميسرة وتحذر المحاكم والقضاة من تحرير عقود نكاح لهذه الفئة حددت وزارة العدل السعودية السن المسموح للزواج حيث منعت المملكة اليوم الاثنين، المحاكم من إجراء أي عقود زواج لمن هم دون 18 عاما، وذلك بحسب وزارة العدل. وقالت الوزارة، في بيان، إنها دعت في تعميم لها المحاكم كافة ومأذوني عقود الأنكحة إلى "عدم إجراء أي عقود زواج لمن يقل عمره عن 18 عاما، وإحالة ما يردهم إلى المحكمة المختصة لاستيفاء ما ورد في الفقرة (16 - 3)، والرفع عمن يخالف ذلك من المأذونين". ​وأكدت أن "الفقرة المشار إليها من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل نصت على أنه يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن ثمانية عشر عاما لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكرا كان أو أنثى". كما أوضحت أنه "ورد للوزارة استفسارات عن عقود زواج تم إجراؤها لمن هم أقل من 18 عاما".







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