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عدن - ياسمين التهامي - بشرى سارة للعزاب اليمنيين في السعودية..فتيات هذه الدولة المسلمة اللاتي يعملن في السعودية يقبلن الزواج والمهر لايتجاوز 100 الف ريال يمني ( 600 ريال سعودي )

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عدن - ياسمين التهامي - بشرى سارة للعزاب اليمنيين في السعودية..فتيات هذه الدولة المسلمة اللاتي يعملن في السعودية يقبلن الزواج والمهر لايتجاوز 100 الف ريال يمني ( 600 ريال سعودي ) تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد الوافدين يبدو عليه أنه من دولة إندونيسيا، كما كانت يتحدث اللهجة السعودية بلكنة جيدة. وظهر الوافد وهو يطلب من أحد المواطنين الزواج من خادمة إندونيسية ، فسأله “هل هي هندية”، فرد عليه قائلا إنها إندونيسية. وأبلغ المواطن، الوافد، بأن تكلفة هذا الزواج ستكون ٦٥٠ ريال، فأخبره بدوره أنه يمتلك المبلغ بالفعل وجاهز للزواج. وقال الوافد إنه سأل الخادمة الإندونيسية ووافقت على الارتباط به، لذا فإنه تشجع وتقدم للزواج.







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