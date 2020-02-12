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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق ماستشاهده...تسريب صورة لثلاث فنانات مصريات على سرير واحد ..."شاهد"
أثارت الصور التي نشرتها الإعلامية إنجي علي عبر حسابها على Instagram، وظهرت فيها بجوار الفنانة نجلاء بدر في سرير واحد، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
جديد اب برس :
بعد ساعات من نشر الصور، نشرت إنجي صورا جديدة ظهرت فيها الفنانة داليا مصطفى إلى جوارهما في السرير أيضا، على هامش مشاركتهن في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، وعلّقت كاتبة: “مرحبا”.
يُذكر أن إدارة مهرجان أسوان الدولي في دورته الحالية 31 اختارت فيلما يمثلون 29 دولة للمشاركة في مسابقتي الأفلام القصيرة والطويلة من بينهم فيلمين يعرضان عالميا لأول مرة، و18 فيلما في عرضهم الأفريقي الأول، ويشارك في مسابقات المهرجان المختلفة 51فيلما، حيث يعرض في مسابقة الفيلم الطويل 11 فيلمًا، منها فيلمان تسجيليان، وفيلم تحريك للمرة الأولى في مسابقة المهرجان، و8 أفلام روائية، كما يعرض في مسابقة الفيلم القصير 20 فيلمًا، منها 6 أفلام تسجيلية، و4 أفلام تحريك، و10 أفلام روائية.
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