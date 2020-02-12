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عدن - ياسمين التهامي - بحضور افراد الاسرة...أب يمني يذبح ابنه المقاتل في صفوف الحوثيين "صورة"
شهدت مديرية بني قيس بمحافظة حجة، اليوم الثلاثاء ، جريمة مروعة بعد ان اقدم أب على ذبح ابنه الشاب وهو مرتدي زيه العسكري وامام افراد الأسرة .
وبحسب مصادر محلية فأن المدعو ” علي شوعي مقبل المصابي” قام بقتل ابنه “عبدالرحمن ” ذبحا بالسكين اثر خلاف ومشادة حادة حصلت بينهما.
جديد اب برس :
وأوضحت المصادر في تصريح صحفي رصده ” أحداث نت ” قبل قليل، أن القتيل عبدالرحمن علي شوعي مقبل دخل في خلاف حاد مع والده بسبب حفل عرس في وادي عيد بدعوى أن في الحفل اشياء حرام , فقام الولد بضرب ابيه بفاس ( معقرة) فغضب افراد العائلة وتعاونوا وامسكوا الولد لأبيه ليؤدبه لكن الوالد ذهب بعيدا في التأديب حيث قام بذبح الولد بسكين كانت معه .
وقالت المصادر أن الأبن توفي في الحال بينما الوالد اصبح في حالة هيسترية ونقل الى المستشفى . الجدير بالذكر أن المصادر اشارت الى ان الابن القتيل كان عائدا من احد الجبهات الحوثيين حيث كان من مقاتليهم .
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