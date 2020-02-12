شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام مغتصبين بميدان عام بالصومال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعدمت السلطات الصومالية مغتصبي طفلة في ميدان عام على يد فرقة إطلاق نار تم اختيارها من قبل والد الطفلة.

وكان قد عُثر على جثة الطفلة وتدعى عائشة 12 عاما، قرب منزل أسرتها، بعد 24 ساعة من اختفائها.

جديد اب برس :

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وقالت السلطات إنها تعرضت للخطف من سوق في المدينة، والاغتصاب قبل أن يتم خنقها.