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إعدام مغتصبين بميدان عام بالصومال

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عدن - ياسمين التهامي - أعدمت السلطات الصومالية مغتصبي طفلة في ميدان عام على يد فرقة إطلاق نار تم اختيارها من قبل والد الطفلة.

وكان قد عُثر على جثة الطفلة وتدعى عائشة 12 عاما، قرب منزل أسرتها، بعد 24 ساعة من اختفائها.

 

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وقالت السلطات إنها تعرضت للخطف من سوق في المدينة، والاغتصاب قبل أن يتم خنقها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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