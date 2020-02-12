شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تغيير كبير ومفاجئ في اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ..."مباشر من محلات الصرافة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : تغيير كبير ومفاجئ في اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ..."مباشر من محلات الصرافة"

رصدت "صنعاء أونلاين" آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم الأربعاء، شباط 12، 2020، والتي جاءت على النحو التالي: صنعاء جديد اب برس : Advertisements أسعار الشراء الدولار الأمريكي: 596 الريال السعودي: 157.3 أسعار البيع الدولار الأمريكي: 598 الريال السعودي: 157.6 عدن أسعار الشراء الدولار الأمريكي: 654 الريال السعودي: 172 أسعار البيع الدولار الأمريكي: 658 الريال السعودي: 172.5

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : تغيير كبير ومفاجئ في اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ..."مباشر من محلات الصرافة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.