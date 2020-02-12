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عاجل : تغيير كبير ومفاجئ في اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ..."مباشر من محلات الصرافة"

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : تغيير كبير ومفاجئ في اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ..."مباشر من محلات الصرافة"

رصدت "صنعاء أونلاين" آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم الأربعاء، شباط 12، 2020، والتي جاءت على النحو التالي:

صنعاء

 

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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أسعار الشراء

الدولار الأمريكي: 596

الريال السعودي: 157.3

أسعار البيع

الدولار الأمريكي: 598

الريال السعودي: 157.6

 

عدن

أسعار الشراء

الدولار الأمريكي: 654

الريال السعودي: 172

أسعار البيع

الدولار الأمريكي: 658

الريال السعودي: 172.5

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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