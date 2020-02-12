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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : بالتزامن عن انباء باجتياحها...تحليق كثيف للطيران الحربي في سماء العاصمة عدن
أكد مراسل "يمن الغد" بالعاصمة عدن ان سماء المدينة تشهد في الاثناء تحليق مكثف للطيران الحربي.
وقال مراسلنا "أن الطيران يحلق فوق سماء عدن بشكل مكثف منذ دقائق دون معرفة السبب لكنه توقع ان يكون ضمن طلعاتها المتكررة منذ عدة أيام نتيجة التوتر العسكري بين الشرعية والمجلس الانتقالي ولمراقبة الأجواء ومنع أي تحركات عسكرية ليلية".
جديد اب برس :
من جانب اخر كشفت مصادر صحفية عن عقد لقاءات سرية تجريها قيادات حزب الاصلاح في مأرب وشبوة استعدادا لاجتياح العاصمة عدن.
وقالت مصادر في شبوة أن قوات الاصلاح في مأرب وشبوة تستعد لاجتياح عدن حيث عقدت اجتماعات مغلقة وسرية جمعت قيادات عسكرية في الشرعية للاعداد لخطة لاحتلال العاصمة عدن والانقلاب على اتفاق الرياض.
واكدت المصادر أن محافظ شبوة قام بجمع سيارات الاسعاف واعادة صيانتها وتاهيلها لنقل الجرحى في المعارك المحتملة.
وتتهرب الشرعية من تنفيذ اتفاق الرياض حيث رفضت سحب قواتها من شقرة والعرقوب وشبوة وفقا لما جاء في بنود الاتفاق الذي وقعته الحكومة الشرعية مع الانتقالي في الرياض.
تفاصيل اوفى لاحقا..
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