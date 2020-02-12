معاقبة شاب أرسل موادا إباحية لفتاة

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عدن - ياسمين التهامي - قررت محكمة استئناف أبوظبي، معاقبة شاب عربي متهم بإرسال مواد إباحية إلى فتاة عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب»، بغرامة 10 آلاف درهم. وكان المتهم قد أنكر إرسال المقاطع المخلة إلى المجني عليها، مشيراً إلى أنه في ذلك الوقت كان خارج الدولة. جديد اب برس : Advertisements فيما دفع محاميه بعدم جواز نظر الدعوى للفصل فيها سابقاً، حيث قامت المجني عليها برفع دعوى قضائية أخرى في بلد المتهم، وحصلت على حكم بحبسه سنة، وخلال الاستئناف حصل المتهم على البراءة.

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