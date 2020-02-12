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صنعاء - ياسمين الخيامي - ابو علي الحاكم يباغت الجميع ويصعق هادي والجنرال الاحمر والمقدشي وحتى التحالف ويطوق هذه المحافظة من كل جانب وينتظر أوامر الحوثي لاسقاطها والسيطرة عليها

2020/02/12 الساعة 09:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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