- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يستهدف مواقع الميليشيا في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
استهدفت قوات الجيش الوطني، أمس الثلاثاء، مجاميع تابعة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، بمديرية المصلوب غربي محافظة الجوف.
وحاولت مجاميع من الميليشيا المتمردة، التسلل باتجاه مواقع في جبهتي سداح وملاحا، إلا أن قوات الجيش استهدفتها وأفشلت محاولتها، كما أفاد موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش.
وقصفت مدفعية الجيش تجمعات وتعزيزات الميليشيا الحوثية، في المديرية ذاتها، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.
في السياق، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تجمعاً لعناصر الميليشيا، في جبهة العقبة بمديرية خب والشعف شمال شرق المحافظة، وكبدتهم خسائر في الأروح والعتاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الوطني يستهدف مواقع الميليشيا في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.