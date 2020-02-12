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الجيش الوطني يستهدف مواقع الميليشيا في الجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

الجيش الوطني يستهدف مواقع الميليشيا في الجوف

متابعات_الخليج 365

استهدفت قوات الجيش الوطني، أمس الثلاثاء، مجاميع تابعة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، بمديرية المصلوب غربي محافظة الجوف.

 

 

وحاولت مجاميع من الميليشيا المتمردة، التسلل باتجاه مواقع في جبهتي سداح وملاحا، إلا أن قوات الجيش استهدفتها وأفشلت محاولتها، كما أفاد موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش.

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وقصفت مدفعية الجيش تجمعات وتعزيزات الميليشيا الحوثية، في المديرية ذاتها، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

 

 

في السياق، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تجمعاً لعناصر الميليشيا، في جبهة العقبة بمديرية خب والشعف شمال شرق المحافظة، وكبدتهم خسائر في الأروح والعتاد.

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