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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالأسلحة المتوسطة.. مليشيات الحوثي تقصف منازل المواطنين في الدريهمي الأربعاء 12 فبراير 2020 الخليج 365 في إطار خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية، شنت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الثلاثاء، عمليات استهداف وقنص واسعة طالت قرى ومنازل سكنية في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة بالأسلحة المتوسطة والقناصة.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية، أن قناصة المليشيات الحوثية قامت بإطلاق النار صوب القرى والعزل السكنية المكتظة بالسكان منذ ساعات الظهيرة بشكل هستيري. وأضافت المصادر، أن المليشيات استهدفت مزارع المواطنين جنوب الدريهمي مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وأسلحة الدوشكا عيار 12.7 وسلاح معدل البيكا.

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