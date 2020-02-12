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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون فائقة السيد وكيف استقبلها احمد صالح في ابو ظبي..شاهد كيف عاقبها الحوثيين بشكل مرعب وجعلوها بلا حول ولا قوة واصابوها بالعجز التام ( صورة )

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