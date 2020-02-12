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صنعاء - ياسمين الخيامي - طبول الحرب تقرع: سلطان عمان الجديد يباغت دول الخليج بتحرك عسكري عاجل للجيش العماني..وخنجر حاد يحرك السفن الحربية وكل القوات العمانية المسلحة

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