شكرا لمتابعة خبر عن خطوة مرعبة تقوم بها روسيا والصين، وامريكا تشعر بالذعر وتطلق تحذير شديد اللهجة لهذه الدول وتعلن رسميا انها عاجزة عن حمايتها ويمكن ان تختفي من على خارطة العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - خطوة مرعبة تقوم بها روسيا والصين، وامريكا تشعر بالذعر وتطلق تحذير شديد اللهجة لهذه الدول وتعلن رسميا انها عاجزة عن حمايتها ويمكن ان تختفي من على خارطة العالم

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كانت هذه تفاصيل خبر خطوة مرعبة تقوم بها روسيا والصين، وامريكا تشعر بالذعر وتطلق تحذير شديد اللهجة لهذه الدول وتعلن رسميا انها عاجزة عن حمايتها ويمكن ان تختفي من على خارطة العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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