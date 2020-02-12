قرقاش: تدخلنا في اليمن حال دون وقوعه بدائرة النفوذ الإيراني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قرقاش: تدخلنافي اليمن حال دون وقوعه بدائرة النفوذ الإيراني الأربعاء 12 فبراير 2020 الخليج 365 قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إنه لا يمكن أن تحقق إيران ماتريده عبر أنشطتها الاستفزازية.

Advertisements وأكد قرقاش، أن التدخل في اليمن حال دون وقوعه في دائرة النفوذ الإيراني. ولفت الوزير الإماراتي، إلى تأييده لدعوات التهدئة مع إيران وضرورة التوصل إلى حل سياسي. وأشار قرقاش، إلى أن اتفاق فيينا فشل بسبب عدم إلزام إيران بالتخلي عن أنشطتها التدميرية.

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