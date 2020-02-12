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صنعاء - ياسمين الخيامي - عبد الملك الحوثي يباغت كل انصاره ويقهر مهدي المشاط ومحمد الحوثي بعمل قبيح استنكره الجميع حتى المشرفين غاضبين من هذا العمل الفاضح.. ( شاهد ماذا فعل الحوثي)

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