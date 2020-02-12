شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على النصيحة الاخيرة التي اسداها ضابط كبير للرئيس الراحل قبيل مقتله، لكنها اغضبت صالح ورفض ان يطبقها فكانت سببا في اغتياله ومصرعه على يد الحوثيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - تعرف على النصيحة الاخيرة التي اسداها ضابط كبير للرئيس الراحل قبيل مقتله، لكنها اغضبت صالح ورفض ان يطبقها فكانت سببا في اغتياله ومصرعه على يد الحوثيين

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كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على النصيحة الاخيرة التي اسداها ضابط كبير للرئيس الراحل قبيل مقتله، لكنها اغضبت صالح ورفض ان يطبقها فكانت سببا في اغتياله ومصرعه على يد الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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